Candidatos a prefeito comentam vitória de Biden

Candidatos a prefeito da região comentaram, a pedido do NM, a vitória do candidato Democrata Joe Biden sobre Donald Trump. A maioria comemorou e um deles até alfinetou adversário de Americana.

Adriano do PSOL Americana Mostra que essa política de ódio está cada vez fora da mentalidade da população, além de significar uma derrota significativa dos apoios do Bolsonaro e da extrema direita fascista no mundo.

Mas lembramos que Joe Biden ainda assim representa um projeto liberal, que coloca o lucro à frente da vida, bem como um projeto imperialista de destruição do oriente médio e intervenção na América Latina.

Major Crivelari PSL Americana Para aqueles que apostaram no ” America great again” ta ai a resposta das urnas.

Biden veio de mansinho apostando nos arroubos de Trump que tinha a maquina governamental na mão e levou a presidência.

As ruas indicam que Americana segue esse ritmo.

Que tal ” Americana change now” ?

Aqui o triunvirato governamental MDB, PSDB E PV, que dormiram abraçados por 6 anos e agora prometem o que não conseguiram fazer receberão a resposta.das ruas.

Kim SD Americana A democracia venceu nos EUA. Que possamos construir juntos um mundo melhor para todos os povos.

Lurdinha PT Americana Uma vitória contra o extremismo, o negacionismo e a desinformação.

Capitão Jackson Avante Nova Odessa A Kamala Harris faz história como sendo a 1ª mulher a se tornar Vice-Presidente nos EUA.