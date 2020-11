Candidato a prefeito acusado de agredir assessor adversário

O candidato a prefeito de Hortolândia Walter Tato (Podemos) foi acusado de agredir fisicamente Edivan Teixeira Oliveira, um dos coordenadores de campanha do também candidato a prefeito Ceará (Rede) na tarde deste domingo (1º). A vítima registrou um boletim de ocorrência contra Tato. A agressão teve testemunhas.

O fato ocorreu na avenida Brasil (próximo da feira do Jardim Amanda). Segundo consta no Boletim registrado e foi divulgado pela assessoria, Edivan balançava uma bandeira de Ceará, mas a bandeira enroscou no trio elétrico de Tato, que também estava no local em campanha política.

Isso teria bastado para que o candidato descesse do veículo e realizasse a agressão. Edivan foi atingido na parte inferior das costas e teve hematomas leves. Em nota publicada nas redes sociais, a coligação “Juntos com a Força do Povo”, encabeçada pelos candidatos a prefeito e vice-prefeito, Ceará e Eduardo Ricatto, respectivamente, disse repudiar o que chamou de “atitude covarde”.

“A coligação ‘Juntos com a força do povo’ e seus candidatos a prefeito e vice-prefeito, Ceará e Eduardo Ricatto, repudiam a agressão. Uma atitude covarde como essa não condiz com o cargo que Walter Tato almeja. Ao contrário. Covardia e descontrole nada acrescentam à população e à cidade. (…) Seguiremos na luta por uma Hortolândia melhor e, ao lado do povo, enfrentando todas as injustiças”.