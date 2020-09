Candidata do PV faz promessa que Meche não cumpriu

Silvana Diniz, candidata a vereadora de Americana pelo PV, registrou na última segunda-feira, 28, em cartório, uma declaração com o compromisso de doação de 50% do seu salário como vereadora para as instituições de caridade da cidade, caso seja eleita. Em 2017, o então novato Marschelo Meche/PSL prometeu medida semelhante, mas não cumpriu ao longo do mandato.

Silvana é cristã, casada, mãe e avó. Chegou em Americana no ano de 2005 e residiu por muito tempo no bairro Jaguari. Sempre apoiou causas sociais, mas após a aposentadoria viu a oportunidade de dedicar a sua vida integralmente à área social.

Os trabalhos desenvolvidos pela candidata atendem pessoas em todas as faixas etárias. Para ela o trabalho social é essencial na manutenção da educação, saúde, segurança e qualidade de vida das famílias e principalmente das mulheres.

“Eu decidi entrar para a política para seguir um caminho diferente, um caminho com interesses coletivos. Temos que olhar para as necessidades da população com carinho. A política precisa deixar de ser vista como oportunidade fácil de enriquecer. O dinheiro é de quem colocou a gente lá, é do povo, e precisa voltar para ele em forma de investimento. Americana precisa de uma nova atitude!”, ressaltou Silvana.