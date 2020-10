Candidata detona excesso de candidatos

Candidata a vereadora pelo PSL em Americana, a esteticista e ativista política Má Vieira publicou um texto forte criticando o excesso de candidatos e mostrando indignação com a baixa qualificação da maioria dos concorrentes a um cargo de vereador.

Conversando com meu amigo Felipe Guimarães notamos que as eleições de 2020 é o ano com maior número de candidaturas registradas no país – são mais de 525 mil registradas no TSE.

Mas esses candidatos têm alguma preparação para o cargo de vereador ou prefeito?

A massiva maioria que vejo para vereador, não faz ideia sequer do que é campanha!

Não sabem sequer como funciona a seleção das cadeiras por coeficiente eleitoral!

“Ah, mas o fulano de tal é gente boa, é meu amigo”.

FODA-SE!!!

Ser “gente boa” NÃO É SINÔNIMO DE COMPETÊNCIA PARA O CARGO!!

Se fosse aplicada uma prova sobre funcionamento do legislativo e executivo da sua cidade e políticas públicas, seu amigo “gente boa” passaria no teste??

Caramba!!

Aí coloca uns sem noção na Câmara de vereadores que só sabem dar nome às praças e cortar árvores (que nem função do vereador é!!).

Depois a cidade fica na merda e o mesmo cidadão que votou no “gente boa” reclama.

Ser político é PROFISSÃO!! E para ser profissional bom, EM QUALQUER ÁREA, tem que ter conhecimento!!

Notei muitas pessoas desanimadas com a política, elas estão deixando de exercer o seu direito de voto e não estão dando conta do erro que estão cometendo.

Vejo cada figura se candidatando, que se eu pudesse impugnaria a candidatura do cidadão só por uma frase proferida!!

Vamos votar em quem conhece política, ou ao menos tem noção do que é a política? Por favor?

Amigos, amigos. Negócios são à parte. E política é um negócio. Negócio sério!! Que cuida da vida da população!!

#PosteiEcorri