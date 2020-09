Eis a 1a candidata que desiste da disputa

Registrada como candidata a vereadora em Nova Odessa, Ivete Francisco Farias Santana, foi à Justiça eleitoral informando que não houve consentimento para o registro de sua candidatura e requereu do pedido de desfiliação do Republicanos, partido que tem como candidato a prefeito Dr Nivaldo.

Caso não consiga ‘repor’ a vaga de Ivete, o Republicanos terá que retirar dois homens da chapa de candidatos a vereador.

Defendida pelo ex-parceiro de Dr Nivaldo, Fábio Martins, Ivete teria pedido a saída do grupo por conta da aproximação do time do ex-vereador Nenê Réstio/Cidadania, que indicou o vice na chapa de Nivaldo.

A juíza eleitoral Elaine Cássia da Cruz julgou procedente o pedido e afirmou NÃO CONHECER O RCC no que tange à Ivete Francisco Farias Santana. Ainda acrescentou.”Promovam-se às anotações e desvinculações necessárias perante os sistemas, inclusive para os fins do dispositivo legal supracitado (cálculo do percentual de gênero), bem como para dispensa da Requerente de prestação de contas perante a Justiça Eleitoral.”