Cancelamento nas redes sociais pode causar ansiedade e depressão

Muito se fala sobre cancelamento nas redes sociais, principalmente neste momento em que o assunto está em destaque em um dos reality shows mais assistidos no país, o Big Brother Brasil. Nem sempre influenciadores e artistas conseguem viver o tempo todo uma vida perfeita na internet, como um personagem, maquiando a realidade.

A psicóloga Célia Siqueira afirma que a utilização excessiva das redes sociais pode gerar mudanças significativas no comportamento físico e mental, seja jovem ou adulto e que a busca pela popularidade e aceitação do outro, pode desencadear o aumento da ansiedade e levar à depressão.

“A necessidade excessiva de atenção, expectativa da grande quantidade de curtidas nas fotos e visualizações em vídeos, muitas vezes é resultado de carência afetiva. Algumas pessoas, por não alcançar seus objetos nas redes ou por receber críticas, podem desencadear fobias bem sérias, como a síndrome do pânico,” diz Célia.

Segundo a psicóloga, não ter aprovação social ou ser cancelado de uma hora para outra, resulta em bullying virtual em algumas situações e consequentemente, o surgimento de traumas e até em casos graves, o suicídio. O medo do cancelamento faz com que cada vez mais, as pessoas transmitam através da internet uma vida perfeita e de felicidade constante.

