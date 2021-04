Canadá anuncia novo caminho para imigrante temporário

O Ministro da Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá, Marco Mendicino, anunciou recentemente que mais de 90 mil trabalhadores considerados essenciais e graduados serão bem-vindos em pedir a residência permanente no país para continuarem a contribuir ativamente com a economia.

De acordo com Armando Stocco, fundador da Northgate, escritório de consultoria de imigração, localizado em Vancouver, no Canadá, o país continua se movimentando para aumentar cada vez mais a residência permanente. “Eu acredito que toda essa movimentação do governo canadense que estamos vendo nos últimos meses seja resultado do esforço do governo em alcançar a meta de 1 milhão e 233 mil novos imigrantes até 2023”.

A partir de 6 de maio de 2021, o IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada), começará a aceitar inscrições para o pedido de residência permanente para os profissionais e graduados que já estão no país nas seguintes vertentes:

– 20.000 inscrições para trabalhadores temporários na área da saúde

– 30.000 inscrições para trabalhadores temporários em outras ocupações essenciais

– 40.000 inscrições para estudantes internacionais que se formarem em uma instituição canadense

Para Armando Stocco, que também é consultor regulamentado e representa os clientes perante o Ministério da Imigração, o governo canadense está em busca de pessoas que tenham um perfil qualificado para ficar por lá. “A qualificação do perfil é a chave da imigração, nós explicamos todos os passos para atingir isso e conseguir uma residência permanente no país com a melhor qualidade de vida do mundo.”

O pedido de residência permanente ficará em aberto até o dia 5 de novembro de 2021 ou até atingir o limite, que é até 90 mil novos residentes permanentes. Para Daniel Braun, sócio de Stocco e presidente da Cebrusa, empresa que oferece soluções em imigração para o Canadá, esse anúncio do governo canadense é positivo para os brasileiros que desejam morar no país. “Mesmo com as fronteiras fechadas, o Canadá está aceitando pessoas de fora, pois precisa manter a economia em equilíbrio, prova disso é o anúncio do Ministro da Imigração que irá aceitar 90 mil pedidos de residência permanente em 2021. O país está aceitando pessoas, por isso quem deseja morar fora, esse é o momento certo.”

Ainda segundo Daniel, mesmo diante de um cenário complicado, mais de 20 mil famílias foram morar no Canadá em 2020. “O Canadá precisa crescer e ainda mais agora com tudo que está acontecendo no mundo, o país precisa de uma rápida recuperação econômica e é exatamente por isso que esse anúncio do governo é tão importante e positivo para quem quer morar por lá.”

O governo canadense acredita que com esse novo plano, novos empregos irão surgir e ajudará a impulsionar o crescimento da economia a longo prazo no país. De acordo com dados de janeiro de 2021 do órgão de estatística canadense, Statistics Canada, os imigrantes relatam altos salários apenas um ano após se tornarem residentes permanentes.

