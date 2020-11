Canadá agora usa apps e nuvem para captar documentos

A Kodak Alaris e a Nimble Information Strategies firmaram um acordo com uma agência do governo canadense para agilizar a digitalização dos pedidos de serviços aos cidadãos. A solução praticamente elimina os erros do usuário durante o processo de digitalização do documento. O processamento de correspondência digital da Nimble, alimentada pela Solução Inteligente de Digitalização INfuse da Kodak Alaris, foi implantado em 100 locais na primeira fase do lançamento, que inclui 150 scanners e licenças de software da Kodak Alaris.

A agência governamental opera várias divisões e escritórios remotos. O fluxo de trabalho anterior de revisar, transportar e processar manualmente os aplicativos resultava em altos custos para a agência, longos tempos de espera para os cidadãos e o risco de erro do usuário na operação do scanner. Com a integração da solução baseada em nuvem da Nimble, os operadores recebem confirmação em tempo real se um aplicativo atende aos requisitos de processamento no momento da digitalização, enquanto o cliente está no local. Eliminando, assim, a necessidade de buscar informações ausentes ou corrigir erros posteriormente, os funcionários podem processar os aplicativos mais rapidamente e os cidadãos recebem um serviço mais rápido e responsivo.

A agência espera economizar muito tempo e dinheiro com a nova solução. Ele pode ser implantado remotamente com envolvimento mínimo de TI e não requer treinamento do usuário ou hardware adicional para operar. Além disso, o serviço baseado em assinatura da Nimble oferece uma solução acessível e escalonável que pode ser alinhada com a necessidade da agência de apoiar o crescimento futuro e expansão em departamentos adicionais.

“Quando a Kodak Alaris apresentou à Nimble a Solução Inteligente de Digitalização INfuse, reconhecemos imediatamente seu potencial significativo de integração com nossa oferta de solução de processamento de correspondência digital”, afirmou Shawn Morrison, Diretor de Tecnologia da Nimble. “A Digitalização Inteligente INfuse permite que a Nimble estenda facilmente suas ofertas de solução diretamente para o desktop do cliente, adicionando opções que podem ser personalizadas para nossos clientes de digitalização e hospedagem segura”, concluiu Morrison.

“Agora, mais do que nunca, as agências governamentais estão procurando maneiras de aumentar a eficiência e reduzir custos”, afirmou Don Lofstrom, Presidente e Gerente Geral da Divisão Alaris da Kodak Alaris. “O INfuse oferece uma excelente oportunidade para automatizar a captura de informações e melhorar a produtividade, a satisfação dos funcionários e a experiência do cliente”, concluiu ele.

A Kodak Alaris recentemente aprimorou a premiada Solução INfuse para conduzir mais a adoção de “captura de borda”. As atualizações incluem suporte ao Windows Server 2019 para expandir o suporte a ambientes de nuvem privada e três novos acessórios de mesa digitalizadora modular para dar aos usuários finais mais flexibilidade para capturar uma variedade maior de documentos. Além disso, um novo acessório leitor de cartão fornece um processo simples para autenticar usuários que solicitam acesso aos scanners, oferecendo mais privacidade e segurança de dados.

Sobre a divisão Alaris da Kodak Alaris

A Alaris é uma provedora líder do setor de soluções de captura de informações que simplificam os processos de negócios. A empresa trabalha para ajudar o mundo a entender as informações com soluções conectadas e inteligentes, habilitadas por décadas de inovação na ciência de imagem. As nossas premiadas linhas de scanners, software e serviços estão disponíveis em todo o mundo e através de uma rede de parceiros de canal. Para obter mais informações, acesse AlarisWorld.com e siga @AlarisWorld.

Sobre a Nimble Information Strategies

A Nimble é uma fornecedora canadense líder de produtos, serviços e soluções de processamento de correspondência digital/imagem de documentos. Ela ajuda as empresas e os governos canadenses a capturar, transmitir, armazenar e acessar documentos e informações. Com uma presença estabelecida em todo o Canadá, a Nimble oferece uma ampla variedade de soluções integradas para ajudar seus clientes a gerenciar seus documentos e melhorar a eficiência. Ela auxilia as organizações a se tornarem “Nimble”, ou seja, ágeis. Para mais informações envie um e-mail para [email protected] ou acesse www.nimble.ca.