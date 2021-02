Canabidiol nacional custa a partir de R$ 240

A primeira indústria farmacêutica a obter a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para comercializar o Canabidiol Brasileiro permitirá ainda mais acesso ao tratamento para a população nos próximos dias. A Prati-Donaduzzi aguarda publicação da Anvisa para o lançamento de duas novas concentrações do produto no mercado, de 20 mg/ml e 50 mg/ml, possibilitando novas opções de dosagens e preços do único Canabidiol de produção 100% nacional, com qualidade e eficácia comprovadas.

A empresa já possui em comercialização, desde abril do ano passado, o Canabidiol Prati-Donaduzzi, na concentração 200mg/ml. De acordo com o diretor-presidente da Prati-Donaduzzi, Eder Fernando Maffissoni, a previsão é que o produto de 20 mg/ml chegue ao consumidor na faixa de valores entre R$ 240,00 a R$ 280,00.

“Estamos felizes em oferecer mais possibilidades de tratamento com o Canabidiol para os pacientes. Nossos produtos seguem todos os padrões de qualidade de uma indústria farmacêutica. Somos referência na produção de medicamentos no país e temos compromisso com a saúde dos brasileiros”, assegura Maffissoni.

Qualidade e acesso

Hoje o Canabidiol Prati-Donaduzzi na concentração de 200 mg/ml contém 6.000 mg de Canabidiol por frasco de 30 ml. As novas apresentações oferecem uma solução para quem busca o tratamento em menores concentrações para diferentes patologias e opções mais baratas. Os novos produtos estarão disponíveis em solução oral, na apresentação de 30 ml, o que significa que na concentração de 50 mg/ml haverá 1.500 mg de canabidiol por frasco e a de 20 mg conterá 600 mg.

“A diferença entre os produtos é apenas a concentração de canabidiol por ml, assim estes também são produzidos a partir de princípio ativo puro, totalmente livres da substância psicoativa THC (Tetrahidrocanabinol), que aliada à constante disponibilidade nacional, são os principais diferenciais de nossos produtos”, enfatiza.

Todas as concentrações do Canabidiol Prati-Donaduzzi são versões do medicamento que está em estágio final de estudo clínico fase III, através de uma parceria público privado entre a Prati-Donaduzzi e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da Universidade de São Paulo.

Após tornar o tratamento com canabidiol brasileiro uma realidade, a farmacêutica aposta nas novas concentrações para ampliar o tratamento aos pacientes que encontram nos produtos a melhora na qualidade de vida, evidenciando seu compromisso social com a população. “Os novos passos da Prati-Donaduzzi contribuem na acessibilidade do tratamento no país e reforçam a forte referência da farmacêutica em canabidiol”, finaliza Maffissoni.