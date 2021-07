Evento para empreendedores tem live no Kwai

O Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, e a Campus Party Digital Edition se unem para trazer com exclusividade na plataforma todas as palestras do palco Fábrica de Empreendedores. Como parceiro de mídia nesta edição do evento, que acontece entre os dias 22 e 24 de julho, o app vai transmitir ao vivo todas as apresentações e atividades realizadas no palco, com conteúdos que visam estimular ainda mais a interação entre os participantes.

O palco Fábrica de Empreendedores reunirá palestras e atividades com a temática do empreendedorismo digital, disruptivo e dinâmico. O objetivo é entregar conteúdos que, de fato, ajudarão na concepção de projetos inovadores e que poderão ser criados ou potencializados durante o evento.

Os usuários do Kwai também poderão participar das conversas debatidas no palco Fábrica de Empreendedores usando a hashtag #MeuProprioChefe para compartilhar suas histórias curiosas ou de sucesso sobre empreendedorismo.

A edição deste ano do maior festival de tecnologia do mundo, que conta com transmissão multiplataforma e acesso 100% gratuito, será transmitida para seis países da América Latina, entre eles o Brasil. Serão, ao todo, mais de 400 palestrantes e diversos conteúdos integrados.

Campus Party Digital Edition 2021 – Palco Fábrica de Empreendedores

Dias: 22, 23 e 24 de julho

Horários: a partir das 13h (horário de Brasília)

Programação completa: https://digital.campus-party.org/sao-paulo/fabrica-de-empreendedores/

Sobre o Kwai

Um dos aplicativos gratuitos mais populares do Brasil, o Kwai permite que o público crie seu próprio conteúdo e compartilhe vídeos online de forma fácil, inclusiva e acessível, em um universo interativo que possibilita a conexão de pessoas. Com a missão de tornar a vida das pessoas mais felizes, o Kwai acredita que todos os pequenos momentos da vida merecem ser compartilhados. O app está disponível nos sistemas iOS e Android, na App Store e no Google Play.