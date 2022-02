Campus Party Brasil adiada para julho

Em meio ao surto de síndromes gripais em todo o Brasil, a nova edição da Campus Party Brasil, que estava prevista para iniciar no dia 15 de fevereiro, será postergada para o período de 16 a 20 de julho, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. Para a organização, a prioridade nesse momento é zelar pelo bem-estar e saúde de todos aqueles que participam direta ou indiretamente do evento.

De acordo com Tonico Novaes, CEO da Campus Party Brasil e partner da Campus Party Portugal, a decisão não foi fácil, mas foi inevitável devido às circunstâncias do momento: “Ficamos muito tristes, queríamos muito realizar a edição agora, em fevereiro. Estávamos contando que teríamos uma situação de pandemia já controlada. Queremos sempre proteger a nossa comunidade, decidimos juntos com os nossos parceiros que apoiam a realização do evento e ouvindo a nossa comunidade, adiar para julho, uma época que acreditamos que a situação estará bem mais controlada e também de férias escolares onde a gente acredita que não vai prejudicar a participação de todos”, afirmou.

Depois da edição 2021 em formato virtual, a Campus Party abre 2022 com a expectativa de reunir novamente milhares de apaixonados por ciência e tecnologia na nova edição do evento. Se por um lado no ano passado houve audiência de mais de 700 mil pessoas nas plataformas digitais, por outro a expectativa é alta para a retomada dos encontros presenciais neste novo ano. Os organizadores esperam, inclusive, um recorde de público nas cidades onde o encontro será realizado, podendo chegar a mais de 300 mil pessoas em circulação por estes espaços.

Mesmo com o adiamento, as atrações serão mantidas e o evento deve vir com ainda mais novidades segundo a organização. Entre as atrações internacionais confirmadas está Jordan Soles, vice-presidente de desenvolvimento tecnológico da Rodeo FX — empresa que ganhou três prêmios Emmy de “Melhores efeitos especiais” pela sua contribuição em Game of Thrones. Além disso, Sharron Mcpherson, fundadora do consórcio “Women in infrastructure development & energy” (WINDE) e especialista líder no impacto da disrupção tecnológica para o crescimento e desenvolvimento de mercados emergentes, também estará presente.

Um dos destaques nacionais da edição é o PhD em neurociências, mestre psicanalista e biólogo Dr. Fabiano de Abreu, membro na Federation of European Neuroscience Societies (FENS) e da Society for Neuroscience (SFN). Presente em todas as quatro sociedades de pessoas com QI mais elevados do mundo, entre elas a mais restrita Triple Nine Society. O cientista debaterá sobre seus estudos publicados, dentre eles um sobre como o uso excessivo das redes sociais pode deixar as pessoas menos inteligentes. “”É um evento gigante, assim como a responsabilidade em cada decisão. Desde que fui convidado como palestrante e venho conhecendo a equipe, cada vez me orgulho mais. São pessoas de nível de capacidade e experiência incríveis, que se preocupam demais com o bem estar do público, que é fiel, como uma família”, declarou o neurocientista.

Também estão confirmados nomes como Marcelo Lacerda, tecnólogo e investidor, cofundador da Terra Networks, da F.biz, da Blue Telecom, da Magnopus e membro do conselho de várias organizações; Nelson Foresto Lizier, doutor em biologia estrutural e funcional pela Universidade Federal de São Paulo e CEO e Fundador da Nicell, empresa de pesquisa e desenvolvimento científico e Jaqueline Goes de Jesus, biomédica, mestre em biotecnologia em saúde e medicina investigativa e doutora em patologia humana, que integrou a equipe de sequenciamento genético do novo coronavírus da COVID-19 na América Latina.

Os ingressos já comprados serão válidos para o mês de julho. Entretanto, caso seja necessário, a organização possibilitou a solicitação de reembolso no email [email protected] ou no @campuspartybra no instagram. Por enquanto ainda não se sabe sobre possíveis adiamentos em outras regiões.