Campos Machado deixa PTB e vai pro Avante

Há décadas comandante do PTB de São Paulo, o deputado estadual Campos Machado deixou o partido esta semana. Ele enviou uma carta aos correligionários e anunciou sua ida para o Avante.

CARTA AOS PETEBISTAS DE SÃO PAULO

Meus amigos,

minhas amigas

Não poderia deixar de escrever a cada um de vocês, neste momento especial de minha vida, para agradecer a amizade e parceria que vocês me dedicaram esses anos todos. E para dividir a enorme emoção que me envolve, ao escrever o último capítulo de uma história de entrega e lutas, da qual muito me orgulho.

Vivi com o PTB, como sabem, apaixonada relação de mais de 30 anos. O partido, ao qual cheguei trazido pelas mãos do saudoso Jânio Quadros, foi meu primeiro e até aqui único endereço na política. São oito mandatos na Assembleia Legislativa paulista, sempre como líder de bancada, um recorde entre parlamentares.

Agora, fecho a porta e entrego as chaves deste verdadeiro templo da política, torcendo muito para que seus novos síndicos cuidem dele com o mesmo carinho com que, modéstia à parte, cuidei. E não saio frustrado, já que sempre dei o melhor de mim, do que vocês são testemunhas.

Deixo o partido por razões das quais, bem sei, muitos de vocês já se davam conta, tantas eram as divergências em relação às novas regras, a nós impostas por sua direção nacional, em total desacordo com minhas convicções e meu histórico de vida, que me impedem de um calar ante ações ditatoriais, ensandecidas e deselegantes.

Mas isso é passado. Volto à estrada, com o mesmo entusiasmo de há 30 longos anos. Filiei-me, neste final de semana, ao Avante, onde ocuparei a Presidência Estadual, em São Paulo.

Os planos para essa nova empreitada são ambiciosos. Tenho certeza de que, já em 22, vamos mostrar que não entramos no jogo para brincar.

Em breve, voltaremos a conversar e dar início, novamente juntos, a mais um ousado projeto, do qual, tenho certeza, logo vamos nos orgulhar muito.

E vamos construir mais esse sonho, estou certo, com o mesmo esforço e a mesma dignidade de sempre. Porque o sonho que se sonha só, é só um sonho. Mas quando sonhamos juntos, uma nova realidade começa a surgir.

Agora é Avante, agora é 70: conto mais uma vez com vocês!

Um abraço agradecido e emocionado, do amigo de sempre,

Campos Machado