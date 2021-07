Concurso. Campinas vai ter 100 vagas para técnico em enfermagem

A Prefeitura de Campinas vai publicar nos próximos dias o edital do processo seletivo com 100 cem vagas para técnico em enfermagem. Das vagas oferecidas, 75 serão para ampla concorrência; 20 para negros e cinco para pessoas com deficiência.

Além da remuneração, no valor de R$ 3.725,75, os contratados também terão direito ao auxílio refeição/alimentação de R$ 1.041,51 e ao vale-transporte. O contrato será de 12 meses, com possibilidade de prorrogação.

De acordo com a secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, por se tratar de um processo seletivo simplificado, sem prova, a classificação será com base nos títulos de experiência no cargo de Técnico em Enfermagem apresentados pelos candidatos.

“É importante que os candidatos já separem os documentos que comprovam a experiência profissional na área, porque este será o critério de classificação no processo seletivo”, explicou a secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Eliane Jocelaine Pereira.

As inscrições serão gratuitas e devem ser abertas na próxima semana. A previsão é de que sejam três dias de inscrição, visto que o processo é emergencial.