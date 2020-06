Campinas tem recorde de mortes por Covid-19

A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou na tarde desta terça-feira, 16 de junho, novos dados da Covid-19 no município. São 4.392 casos confirmados (404 a mais que a última divulgação), 7.872 descartados (447 a mais) e 427 em investigação (25 a mais).

Mais 15 pessoas morreram. Com isso, 164 mortes foram confirmadas. Outras 19 (uma a menos que na última atualização) estão investigação.

“Infelizmente tivemos um acumulado de óbitos distribuídos entre 31 de maio até 15 de junho, com um perfil que se repete ao longo de todo este período com uma grande concentração de idosos portadores de comorbidades. O número de casos cresceu, como vem acontecendo nas últimas semanas, mas temos também um número importante de pessoas que se recuperaram e um aumento das internações”, disse o secretário de saúde Carmino de Souza.

Do total de confirmações, 3.235 pessoas estão recuperadas (243 a mais), 234 estão internadas (13 a mais) e 759 estão em isolamento domiciliar (133 a mais).

“Estamos vivendo um momento difícil, com aumento na utilização dos leitos e de toda a estrutura de saúde. Mais do que nunca é muito importante que a população mantenha seu isolamento social e, se possível, saia somente quando for necessário, já que a quarentena não acabou e estamos vivendo um momento de grande apreensão e necessidade dos serviços de saúde. Juntos vamos vencer, porém deve haver sempre essa parceria entre Poder Público e a população para que a gente possa ultrapassar esse momento difícil” , afirmou Souza.