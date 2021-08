RMC tem doação de mais de 10.000 bolsas de estudos

‘Do zero à contratação’ é o nome do curso que será oferecido gratuitamente pela MicroPro Desenvolvimento Profissional e Comportamental a mais de 10.000 jovens brasileiros, por meio de sua plataforma virtual Pro Currículo.

Com 35 escolas profissionalizantes no estado de São Paulo – dentre elas, unidades nas cidades de Valinhos, Americana, Hortolândia, Indaiatuba, Paulínia, Salto, Santa Bárbara D´Oeste, Mogi Guaçu e Mogi Mirim –, a MicroPro mantém a plataforma Pro Currículo para ajudar seus alunos a conquistarem um posto de trabalho e o curso ‘Do zero à contratação’ é um dos mais procurados, por ser bastante completo. “São 18 horas de conteúdo prático, em que o aluno traça o caminho que vai desde o reconhecimento de uma vaga até como se comporta quando a conquista. Além disso, disponibilizamos mais 35 horas de lives ligadas ao tema”, diz Bruno Barros, Gerente de Treinamento da MicroPro.

É esse curso, integral, que será oferecido gratuitamente a todos os que se cadastrarem na plataforma Pro Currículo. “Não fizemos qualquer alteração da versão paga para a versão gratuita porque acreditamos que o curso está muito completo e que, realmente, quem participar dele terá acesso a um conteúdo riquíssimo”, explica o Gerente de Treinamento.

O conteúdo do curso ‘Do zero à contratação’

Na plataforma Pro Currículo – exclusividade da MicroPro Desenvolvimento Profissional e Comportamental – , o bolsista acessará o curso ‘Do zero à contratação’ e terá acesso ao conteúdo, que aborda muitas questões comportamentais, como o uso das redes sociais, a procura das vagas e como escolhê-las, por exemplo.

O currículo recebe destaque no conteúdo, já que é peça fundamental na busca por emprego. “Nesta etapa, mostramos quais são os melhores formatos, o que colocar e o que não é comum usar num currículo, para que o jovem tenha um instrumento bem redigido”, informa Barros.

Depois, a entrevista é detalhada, já que é um dos momentos de maior tensão para o candidato a um emprego. “Mostramos como ele deve se portar antes, durante e depois da entrevista; que perguntas deve fazer e como pode responder diversas questões”.

Quando o jovem consegue sua sonhada vaga, ele não fica sem respostas: o curso ‘Do zero à contratação’ o ajuda a separar a documentação correta para entregar à empresa contratante, bem como o ensina a se preparar para o primeiro dia de trabalho. “Depois, mostramos quais são as atitudes corretas do colaborador nos 30, 60 e 90 dias do período de experiência, já que pesquisas indicam que os jovens que conseguem emprego tendem a perdê-lo por problemas comportamentais”, pondera Barros.

O curso ‘Do zero à contratação’ trará, ainda, um conteúdo-bônus, que aborda o tema “Como ser um profissional nota 10”. “Novamente, abordamos dicas comportamentais, reforçando a necessidade de o jovem preparar-se o tempo todo para ocupar seu posto de trabalho com bom senso e capacitação profissional”.

Doação de mais de 10.000 bolsas

A doação de mais de 10.000 bolsas de estudos faz parte do trabalho educacional da rede MicroPro Desenvolvimento Profissional e Comportamental, com 35 escolas em cidades paulistas.

Os empreendedores Anderson Siqueira e Fábio Affonso, que dirigem a marca, acreditam que apenas pela Educação se conquiste uma condição melhor de vida e têm nos jovens o foco do trabalho que realizam.

Para participar do curso ‘Do zero à contratação’, o interessado, a partir de 14 anos de idade, deve acessar o link e fazer seu cadastro: http://dozeroacontratacao.com.br.

A MicroPro acredita que não basta oferecer aos profissionais, principalmente os jovens, formação puramente técnica. “Sem investir na formação também comportamental, os jovens chegam ao mercado de trabalho sem saber como agir e, quando conseguem emprego, perdem oportunidades por problemas comportamentais. Muitos talentos são desperdiçados assim”, diz Fábio Affonso.

Como surgiram os cursos comportamentais da MicroPro

“O comportamento inadequado é o principal obstáculo para contratar jovens”. Essa foi a chamada de uma reportagem publicada no ano de 2018 que levou o empresário Fábio Affonso, franqueador da rede MicroPro Desenvolvimento Profissional e Comportamental, a tomar uma atitude em suas 38 escolas: ele decidiu dar aos alunos da MicroPro a chance de mudar esse cenário. “Eu já sabia que meu público-alvo tinha problemas para conseguir e manter emprego, mas ter acesso à pesquisa indicada na reportagem só reforçou a vontade que eu já tinha de ajudá-lo a superar essas dificuldade”, diz ele.

A pesquisa que compôs a reportagem, realizada pela Catho, revelou que o maior entrave para a contratação de jovens, na época, era o comportamento inadequado deles (48%), superando até mesmo a falta de qualificação (25%) e de experiência (16%).

A mudança que Affonso iniciou na MicroPro chama-se CoachingMax.

O CoachingMax consiste em aulas de desenvolvimento comportamental que os alunos realizam minutos antes dos cursos regulares. Temas importantes para a vida e o mercado de trabalho – que vão de resiliência a relacionamento em equipe – são tratados em mais de 90 aulas. “É incrível a identificação dos alunos com os temas abordados. A cada aula, eles me procuram para entender mais e quando visito as escolas, ficam muito contentes. Antes do CoachingMax, eu passava despercebido. Agora, que ministro essas aulas, até selfie comigo eles querem tirar!”, diverte-se Affonso.

O profissional sabe da importância do desenvolvimento comportamental para os jovens dos cursos profissionalizantes das classes C e D, as mais atendidas pela MicroPro. “Eu venho da mesma realidade dessa moçada e sei o quanto é difícil aprender sem um direcionamento, sem exemplos positivos. Por isso, é tão difícil comportar-se adequadamente quando a oportunidade de emprego aparece. Por mais que muitos adquiram conhecimento técnico, não conseguem ir longe sem a chamada inteligência emocional”, pondera.

É por isso que a MicroPro estendeu o programa agora, na quarentena, aos alunos de todas as turmas, por meio da Jornada do Campeão. “As duas semanas foram um sucesso e todos os participantes receberam seus certificados, que também ajudam no currículo”, completa Affonso.

Sobre a MicroPro Desenvolvimento Profissional e Comportamental

Nascida em 2005, a partir da experiência dos empreendedores Fábio Affonso e Anderson Siqueira, a MicroPro Desenvolvimento Profissional e Comportamental oferece mais de 20 cursos de qualificação profissional: Profissional Administrativo Tecnológico; Games e Design; Analista de Suporte Técnico; Gestão Administrativa; Editor de Vídeos; Webdesigner; Marketing Digital; Programador Web; Youtuber; Gestão Comercial e Marketing; Secretariado; Gerente de Hotelaria e Turismo; Assistente de Refinaria e Mineração; Designer de Games; Gestão de Recursos Humanos; Kids (Mini Gênio); Informática Profissional Full; Atendente de Farmácia; Informática Profissional; Inglês Profissional; Terceira Idade e Vip, entre outros.

Tem como grande destaque o programa CoachingMax, o primeiro programa de coaching para jovens ministrado em uma rede de franquias de qualificação profissional, que é oferecido a todos os alunos da rede, em conjunto com qualquer curso. Esse diferencial faz parte de um projeto pessoal de Fábio Affonso, franqueador e fundador da marca, de mudar vidas pela Educação.

