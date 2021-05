Campinas recebe plenária “Agora É Ciro”

Acontece neste sábado (22/5) a plenária virtual “Agora É Ciro” para a região de Campinas. O objetivo do evento é organizar os apoiadores de Ciro Gomes para a construção de Projetos Regionais de Desenvolvimento, com base no Projeto Nacional de Desenvolvimento defendido pelo líder do PDT. O evento será conduzido por Antonio Neto, vice-presidente estadual do PDT e candidato a vice-prefeito de São Paulo na chapa com Marcio França (PSB) nas eleições do ano passado.

“O Brasil precisa ir além de nomes e projetos de poder, que neste momento Lula e Bolsonaro representam. Precisamos construir um Projeto Nacional de Desenvolvimento que traga aos brasileiros a esperança de um Brasil para quem trabalha e produz. O Brasil não pode continuar nos extremos que geraram a mais grave crise econômica e esse genocídio durante a pandemia. Ciro Gomes representa um caminho de esperança e de re-união do nosso povo”, afirma Antonio Neto.

A plenária será realizada pelo Zoom a partir das 15h. Inscrições em http://bit.ly/CiroCampinas. O link será enviado aos participantes até uma hora antes do evento.

Plenária “Agora É Ciro”- Quando: sábado, dia 2/5, a partir das 15h – Onde: Zoom, inscrições em http://bit.ly/CiroCampinas