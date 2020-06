Campinas. Corrente do PSol lança pré candidato este sábado

A Esquerda Marxista, corrente do PSol (Partido Socialismo e Liberdade), lança seu pré-candidato a prefeito de Campinas este sábado. O grupo publicou uma carta indicando que- diante da conjuntura política que vivemos, com crise econômica do sistema capitalista e a profunda crise sanitária expressa com a pandemia do Covid-19- se vê na obrigação de fazer o debate também em Campinas.

Assim, para seguir fazendo o bom combate programático e sendo um ponto de apoio para as lutas sociais de nossa cidade, combatendo por um programa emergencial contra a crise em que os capitalistas é que paguem pela crise, com uma plataforma que condensa reivindicações que questionarem a estrutura social da ordem vigente, lutando contra o governo Bolsonaro e sua política de austeridade seletiva expressa no parasita Paulo Guedes e todos que querem passar a boiada, incluindo quem fez as contrarreformas trabalhista e previdenciária, privatizam tudo o que querem, e pelo papel que o PSOL deve cumprir neste processo, apresentamos Alexandre Mandl como pré candidato à Prefeito de Campinas pelo PSOL, para construção de um campanha pelo Fora Bolsonaro, por um governo socialista dos trabalhadores, sem patrões nem generais.

A atividade de lançamento da pré candidatura será virtualmente, no sábado dia 27 de junho, às 18h.