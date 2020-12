Campinas já se prepara para vacinar população

Campinas já está preparada com sua estrutura de equipamentos e materiais para quando a vacina contra o novo coronavírus puder ser disponibilizada. A informação foi passada pelo prefeito Jonas Donizette durante live nas redes sociais nesta sexta-feira, dia 4 de dezembro.

O prefeito contou que todos os passos necessários, e de responsabilidade do município, já foram dados. “Campinas tem seringas e agulhas para aplicar a vacina em toda a nossa população. Também trocamos toda a nossa rede de ‘frio’. Não haverá problema de conservação da vacina”.

Os recursos para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 disponibilizados pelo Governo Federal poderão continuar nos municípios após o final deste ano. Essa foi outra novidade anunciada pelo prefeito durante a transmissão. Segundo ele, essa decisão assegura que as prefeituras não precisem devolver os recursos que não foram utilizados este ano. Eles poderão ser aplicados em 2021 sem que os novos prefeitos (ou reeleitos) precisem enfrentar um novo processo burocrático.

As parcerias com hospitais privados também serão mantidas. Ainda sobre a pandemia, o secretário de Saúde deixou um pedido aos jovens, um grupo que concentra grande número de casos confirmados do novo coronavírus. “Fazemos um apelo para que os jovens se cuidem, para que não levem o vírus para casa. A transmissão domiciliar passou a ser a preferencial. Entendemos o cansaço das pessoas, mas estamos tão perto da vacina, vamos tentar aguentar mais um pouco”.