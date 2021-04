Campinas ganha residencial de luxo com ‘novo jeito de morar’

O setor da construção civil foi o maior responsável pela criação de mais de 100 mil novos postos de trabalho com carteira assinada no Brasil em 2020, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Mesmo em meio a uma das maiores crises da história, o mercado imobiliário segue otimista e se adaptando ao novo jeito de morar dos brasileiros.

Projeções da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) apontam para um crescimento de 30% na venda de novos imóveis neste ano – alavancado pela menor média histórica da taxa básica de juros. Além disso, houve um aumento de 58% no número de financiamentos de imóveis no País, de acordo com pesquisa da Associação Brasileira das Entidades de Poupança e Crédito (Abecip), o que incentiva as construtoras a investirem ainda mais na contratação de pessoas e lançamento de novos projetos.

É o caso da A.Yoshii, que está há 55 anos no mercado, e acaba de lançar seu terceiro empreendimento de alto padrão em Campinas (SP). Localizado no bairro Nova Campinas, o Harmonie se destaca pelo conceito funcional, sofisticado e contemporâneo, além de possuir uma vista privilegiada da região que mais cresce na cidade.

“Aliamos o grande conhecimento técnico, às tendências construtivas e aos três anos de atuação na cidade para lançar esse projeto, que já nasce um sucesso”, celebra o superintendente da A.Yoshii em Campinas, Volney Furtado. Ele lembra ainda que, em três anos de atuação na cidade, a construtora já investiu mais de R$ 100 milhões e gerou mais de 1.500 vagas diretas e indiretas de emprego. “Nossos lançamentos Le Rêve e Legend foram um grande sucesso de vendas, mesmo sendo nossos primeiros empreendimentos em Campinas”, completa.

O empreendimento

Em um terreno de 2.262m², na Rua Doutor Paulo Castro Pupo Nogueira, os apartamentos contam com 125m² de área privativa e opção para duas ou três suítes. Contemporâneo, com fachadas de linhas retas marcadas por empenas e abas, de cores sóbrias e elegantes, onde se destacam as peles de vidro na sua composição, o projeto arquitetônico do Harmonie, assinado pela Hogan & Kitauchi Projetos de Arquitetura, atende às necessidades do morador com espaços integrados e ampla área verde. O edifício possui, ainda, fácil acesso às principais avenidas da cidade, e um conceito que oferece aos moradores ambientes funcionais e aconchegantes.

Diferenciais

Entre os diferenciais do Harmonie, está o coworking, espaço compartilhado dedicado para reuniões e home office. “Com as mudanças causadas pela pandemia do novo coronavírus, e com a necessidade cada vez maior do trabalho longe dos escritórios, desenvolvemos um espaço amplo, que é dividido em sala de reuniões e estações de trabalho, e que possui acesso aos jardins da área externa”, ressalta Furtado.

Outro diferencial das áreas comuns do Harmonie, projetadas pela Spagnuolo Arquitetura, é o Sport Bar, ambiente dedicado exclusivamente para jogos. Além disso, destacam-se ainda o Garden Gourmet e uma academia com espaço para crossfit ao ar livre.

Pensando em todos os detalhes, a piscina externa com borda infinita conta com acessibilidade para pessoas com deficiência. “O projeto prioriza o bem-estar e o lazer do morador, com várias adaptações ao novo jeito de morar”, complementa o superintendente regional.

Biofilia, madeira e cores claras

O Harmonie também se destaca pela ampla área de lazer e paisagismo, que traz um conceito de biofilia em todas as áreas – buscando o equilíbrio e a harmonia entre o homem e a natureza.

O paisagista responsável pelo projeto, Marcelo Novaes, conta que o contato com a natureza neste empreendimento é um grande diferencial. “Nos jardins temos, além das plantas escultóricas e nativas, também plantas frutíferas, como pitanga e jabuticaba, reforçando o conceito de paisagismo que integra a convivência dos moradores com a natureza”, explica.

Fluidez, leveza e claridade foram também as palavras mais escolhidas pela arquiteta Juliana Meda para a criação do apartamento decorado, que pode ser visitado no showroom da construtora na Avenida Norte-Sul. “A paleta de cores mais clara se destaca na madeira com o branco. O preto vem como um desenho em nanquim nos pequenos detalhes. Mobiliários de design e obras do projeto Obra & Arte, desenvolvido pelo Instituto A.Yoshii, compõem a decoração do Harmonie”, adianta.

A entrega do empreendimento está prevista para setembro de 2023.