Campinas ganha opção divertida para prática de esporte

As opções de atividade esportiva em família foram redefinidas. Reunir pais e filhos em um ambiente seguro e divertido, com opções lúdicas e de performance ficou mais fácil em Campinas. A cidade ganha o maior e mais moderno ginásio de escalada do interior paulista com a abertura do PowerBloc. São 300 metros quadrados de paredes escaláveis, dentro de uma estrutura com 600 metros quadrados, seguindo padrões de qualidade desenvolvidos em grandes centros internacionais, como Europa e Estados Unidos. Em ano de estreia da escalada na Olimpíada de Tóquio, em julho, a expectativa é de aumento do interesse pela modalidade.

O PowerBloc é direcionado para a prática da modalidade Boulder. O setor principal do ginásio conta com paredes de 3 a 4,5 metros de altura, onde os escaladores sobem sem corda. Isso porque, as eventuais quedas são amortecidas por um colchão específico, sem emendas, confortável e seguro. “Temos opções para todos os níveis, desde quem nunca praticou a modalidade até atletas de seleção brasileira. Nosso projeto traz variedade, diversidade e muita qualidade em todos os materiais, com diferentes tipos de agarras importadas e nacionais”, explica Tom Papp, um dos sócios do ginásio, ao lado de Wagner Pahl e Rosita Belinky.

As crianças – e também os adultos que nunca tiveram contato com a escalada – contam com um setor à parte, dedicado à arte de brincar de escalar. Trata-se do ClimbMania, um conceito com desafios verticais lúdicos e temáticos desenvolvido para atender toda a família, desde os mais simples como escadas e redes de cordas, até castelos, labirintos e uma jiboia gigante.

Nessa área do ClimbMania, as paredes de sete metros de altura contam com equipamento moderno de segurança automático, de padrão internacional, o TruBlue, que garante aterrissagem tranquila para todos os participantes entre 15kg e 120kg. “Nosso projeto é todo pensado em proporcionar a melhor experiência, com o máximo de segurança. Temos até um escorregador para descer após escalar uma das paredes que, de tão fácil, costumo brincar que se pessoa não subir, recebe o dinheiro de volta”, comenta Rosita.

Depois da pandemia, as festas – O PowerBloc também agrega estrutura para festas, com um mezanino desenhado para esta finalidade. Aliado ao ClimbMania, será uma ótima opção para aniversários infantis no pós-pandemia.

E justamente por conta da pandemia, o PowerBloc inicia as atividades operando com restrições e respeitando as regras de toque de recolher, quando impostas pelo poder público. O ginásio abre às 15h, de terça a Sexta-feira, e a partir das 13h, aos sábados. O funcionamento é até às 21h, quando não há restrições. Para conhecer o espaço e praticar escalada, basta agenda horário pelo site: powerbloc.com.br.

Para todos os níveis – Wagner Pahl, o Guinho, como é conhecido, reforça a vocação eclética do PowerBloc. “Nossa proposta é oferecer desde entretenimento a performance e esperamos ser o espaço onde a pessoa tenha a oportunidade de descobrir que gosta da escalada e nem sabia. Aliás, nossa estrutura permite receber desde festas infantis, até campeonatos de alto nível.”, arremata.

Escalada conectada – Além do setor de boulders e do ClimbMania, o PowerBloc conta com equipamentos para desenvolvimento físico e treinamento de alto desempenho. O mais interessante deles é o MoonBoard, que é uma parede de escalada padronizada internacionalmente e onde, por meio de um aplicativo no celular conectado por bluetooth, o praticante pode escolher um dos mais de 40 mil desafios catalogados por escaladores do mundo todo e reproduzir no ginásio, em Campinas. Assim que selecionar o boulder desejado, luzes de LED se acendem, indicando quais agarras podem ser utilizadas na escalada escolhida.