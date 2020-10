Campinas ganha “nova” Praça dos Municípios

Recentemente, a Praça dos Municípios, localizada do bairro Cambuí, foi revitalizada e recebeu um investimento da construtora paranaense A.Yoshii. Também conhecida como Praça dos Alecrins, o local ganhou novos bancos, calçadas, iluminação, pintura, academia ao ar livre e projeto de paisagismo.

A ação foi autorizada pela Prefeitura Municipal de Campinas (SP), que tem firmado parcerias com a iniciativa privada para recuperar algumas áreas da cidade. O gerente de unidade da A.Yoshii na cidade paulista, Volney Furtado, conta que “o Le Rêve ficará em frente à praça e observamos que ela é muito bem frequentada, com famílias brincando e pessoas fazendo atividades físicas. Este é um investimento que o bairro e a cidade merecem”, conta.

A.Yoshii em Campinas

Com investimento de mais de R$ 100 milhões e geração de mais de 1.200 empregos diretos e indiretos na cidade, a construtora chegou em Campinas (SP) em 2019 para trazer empreendimentos residenciais de alto padrão. O Le Rêve, lançado há um ano foi o primeiro da construtora na cidade e já está em construção no bairro Cambuí, com previsão de entrega para 2023.

A A.Yoshii adquiriu também mais três terrenos, localizados nos bairros Cambuí, Nova Campinas e Parque Prado, que totalizam 70 mil m² de área. Um destes terrenos é onde será construído o Legend Nova Campinas, que será lançado ainda esse mês. Nos próximos anos, a construtora prevê novos empreendimentos na cidade.