Veja quem ganhou 1º Campeonato de Jogos Eletrônicos

Com 52 inscritos, a Secretaria de Esportes de Americana encerrou neste final de semana o 1º Campeonato de Jogos Eletrônicos, um campeonato de futebol – FIFA 20, e os campeões foram Nathan Paulo, na plataforma Playstation 4, e Erico Campos, na plataforma Xbox. O prefeito Chico Sardelli recebeu a dupla em seu gabinete nesta terça-feira (25), ao lado da secretária de Esportes, Grasiele Rezende, e do secretário adjunto da pasta, Diego Olindo.

O campeonato começou em 3 de maio e no ato da inscrição, os jogadores doaram 1kg de alimento. No total foram arrecadados 100kg e os itens foram repassados ao Fundo Social de Solidariedade de Americana. Chico agradeceu à dupla pela participação e aproveitou a oportunidade para convidá-los para o 1º Desafio Municipal de Embaixadinhas.

De acordo com a secretária de Esportes, Grasiele Rezende, o projeto teve retorno positivo dos jogadores, que já pediram novas edições. “Em meio a pandemia, essa foi uma maneira que encontramos de estimular as pessoas a se ocuparem e participarem de um campeonato. Com a procura e o interesse que recebemos, vamos fazer o possível para fazer mais vezes”, disse.

Confira o placar do 1º Campeonato de Jogos Eletrônicos:

Semifinal Play4:

Guilherme Gomes (4) x (3) Lucas Lima

Nathan Paulo (3) x (0) Halan Egydio

Semifinal Xbox:

Alan Padovani (6) x (1) Eduardo Tosta

Erico Campos (1) x (0) Marcos Chiconi

Final Play4:

Nathan Paulo (3) x (0) Guilherme Gomes

Final Xbox:

Erico Campos (3) x (1) Alan Padovani

Campeões: Nathan Paulo (Playstation 4) e Erico Campos (Xbox)