Campeonato de Jogos Eletrônicos arrecada 100kg de alimentos

No começo de maio, a Secretaria de Esportes irá realizar o 1º Campeonato de Jogos Eletrônicos, com um campeonato de futebol – FIFA 20, e no ato da inscrição para participar dos jogos, a secretaria municipal solicitou a doação de 1 kg de alimento não perecível. Com o término das inscrições, foram arrecadados 100 quilos e os itens serão entregues para entidades assistenciais de Americana e para o Fundo Social de Solidariedade de Americana.

De acordo com a secretária, Grasiele Rezende, 52 pessoas se inscreveram no campeonato que começa em 3 de maio. “Vai ser um campeonato legal, tivemos retorno do público e começamos no próximo mês. Agradeço as doações e foi uma maneira de ajudarmos as pessoas que estão precisando”, disse Grasiele.

Mais informações sobre os projetos da Secretaria de Esportes podem ser obtidos pelo telefone (19) 3406-6111.