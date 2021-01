Campeã de Free Fire anuncia 4 reforços para a temporada

A SS e-Sports Popibank, atual campeã da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), anunciou as novas contratações para a temporada 2021, que se inicia em 23 de janeiro. Quatro jogadores se juntarão aos remanescentes Adilson Junior (SS Aranha) e Kauan Leal (SS Leal) em busca de novos títulos para a equipe campineira.

O primeiro reforço anunciado foi Mateus da Silva (SS Mts007), de 20 anos, vindo do Rio de Janeiro. Bicampeão da Talents, ele teve passagem pela MOB e pela DEUSES e chega com a missão de ser o capitão do time. Sua arma preferida é a SVD. “Estou vivendo um sonho, é uma grande oportunidade entrar para esta equipe. Vamos em busca de títulos, com muita dedicação”, afirmou o jovem.

Arthur Silva, o Thuzão Do9, de 20 anos, veio de Minas Gerais para jogar na posição de rush (linha de frente). Tendo como arma favorita a MP40, o jovem possui experiência de quase 3 anos jogando Free Fire e mais de 21 milhões de visualizações em seu canal no Youtube. “Hoje o FF é meu sustento. Estou muito grato por integrar a SS e-Sports, confio 100% nos meus companheiros e sei que não vamos decepcionar. Espero a torcida de todos e #GOSS”, disse Thuzão, em sua apresentação.

Outro mineiro que chegou para compor o rush da equipe foi Isaque Birino (SS Birino), de 19 anos. Ele possui passagens pela GATE, NXS, STS, LOUD, BD e GOD, pela qual jogou o campeonato do Alok, terminando em 3º lugar. Agora, na SS e-Sports, promete “conquistar novos títulos”. Suas armas preferidas são a Doze Nova e a SVD.

O último reforço anunciado foi o potiguar Maxswell Carlos Silva (SS Maxswell7), de 17 anos. Ele já jogou a LBFF pela BD Los Grandes e foi vice-campeão continental jogando pelo Santos. Ele afirma que veio “para somar com a equipe e buscar mais títulos”. Sua posição é a de rushador e suas armas favoritas são a SVD e MP5-X.

As quatro novas caras da SS e-Sports se juntam aos membros remanescentes, Aranha e Leal, na busca pelo bicampeonato brasileiro, entre outros títulos. “Na temporada passada nós conseguimos grandes conquistas, ganhando a LBFF e ficando em 3º lugar no intercontinental. Estou muito confiante com esse novo time e sei do potencial de cada um, pois já os conhecia jogando por outras equipes”, disse Aranha. “Além disso, confio muito no trabalho do nosso coach Metal, podem ter certeza que a SS chega forte”, completou.





Os quatro reforços da SS e-Sports para a temporada 2021

Reconhecimento e motivação

O tocantinense Victor Barbosa, o Metal, que foi eleito o coach da temporada no último ano, diz estar motivado para as próximas competições e promete muito empenho para conduzir os competidores a mais títulos. “Conquistamos o primeiro campeonato profissional juntos e estou muito animado para podermos ser campeões mais uma vez. 2021 promete muitas emoções para nós e para a nossa torcida que só cresce a cada dia”, disse o jovem de 24 anos.

Ela fica

Apesar dos rumores sobre a saída da campeã Tamires Letícia (SS Tami) da SS e-Sports Popibank, ela permanecerá como influenciadora da equipe. Desta maneira, embora não esteja no competitivo oficial que disputará a Liga Brasileira, continua como uma representante do time e jogará campeonatos amadores.



Tami seguirá como influencer da SS e-Sports