Campanha salarial. Têxteis reforçam reposição da inflação

O Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Americana, representado pelo Diretor-Tesoureiro, Francisco Breth, participou hoje (07) em São Paulo de reunião na sede da Federação para tratar dos encaminhamentos da campanha salarial com o Sinditêxtil, sindicato patronal que representa as fiações. Participaram do encontro todos os sindicatos do Estado de São Paulo, que reforçaram a necessidade de reposição integral da inflação na data-base, 1º de novembro.

Até agora ocorreu uma reunião entre representantes dos trabalhadores e a entidade patronal. Neste encontro não houve avanços por parte da bancada empresarial, sempre com a alegação de dificuldades econômicas impostas pela Covid 19. Os sindicatos dos trabalhadores, juntamente com a Federação, discutiram que entendem que a Pandemia afetou as indústrias, mas não a ponto de nem sequer repor a inflação. “Oras! Quando a empresa diz que o momento para ela está difícil, para o trabalhador está insuportável. A reposição da inflação é o mínimo dos mínimos que podemos estar reivindicando. Não estamos querendo nada fora disso”, observou Francisco Breth.

SINDITEC

Os sindicatos da região pretendem ainda esta semana cobrar o início das negociações junto ao Sinditec, Sindicato Patronal das Tecelagens e Tinturarias, com sede em Americana. “A pauta foi protocolada e esperamos iniciar as negociações para evitar que ocorra como no ano passado, quando a Convenção Coletiva foi concluída somente no início deste ano, muito depois da data-base”, concluiu Breth.