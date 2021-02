Campanha pede ajuda a paratleta da região

Rafael Mateus é paratleta recordista das Américas em lançamento de Club em sua categoria F31 com a marca de 30,72 metros. Com a pandemia as competições no Brasil pararam, ele precisa participar de competições pra melhorar sua marca antes dos Jogos Paraolímpicos de Tóquio 2021.

O Grand Prix Paris ocorrerá de 05 à 07 de maio. A equipe de Taubaté a qual ele participa arcará com as passagens aéreas ida e volta, mas o atleta precisa arcar com as demais despesas como alimentação, transporte e hospedagem. Participar desta competição é primordial para buscar um recorde mundial e ter a possibilidade de ser convocado a participar das paraolimpíadas.

O tipo de deficiência dele exige um acompanhante pra ajudá-lo na rotina do dia a dia, e pra arcar com as despesas dele e de sua esposa Márcia precisamos juntar de R$ 7 a R$ 10 mil. Conto com a ajuda de vocês, qualquer valor que puder contribuir irá deixar o sonho de representar o Brasil 🇧🇷 mais próximo. Agradeço também se puderem compartilhar este post para que alcance mais pessoas que possam contribuir. Muito obrigada desde já, Deus no comando 🙏🏻 Contato da esposa Marcia caso queiram mais informações: ‭+55 (19) 99160-2962‬ #rumoGrandPrixParis2021 #rumoTokio2021 #RafaelCampeão