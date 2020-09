Campinas. Campanha para prefeito já tem 9 confirmados

Campinas já tem 9 candidatos a prefeito confirmados. Os partidos políticos têm até quarta-feira, dia 16, para realizarem suas convenções municipais que vão definir os candidatos aos cargos majoritário (prefeito e vice) e também a chapa proporcional (vereadores).

Com as reuniões partidárias ocorridas sábado e domingo, a semana começa com os seguintes nomes confirmados para a disputa ao cargo de prefeito (por ordem de realização de convenção):

• Alessandra Ribeiro – PCdoB. O vice ainda está em aberto.

• André Von Zuben (Cidadania) prefeito e a jornalista Valéria Monteiro (vice), pela Rede de Sustentabilidade.

• Rogério Menezes prefeito e Adalberto Maluf vice, ambos do PV.

• Laura Leal (prefeita) e José Freitas (vice), pelo PSTU.

• Dr Hélio de Oliveira Santos (PDT). Vice em aberto.

• Dario Saadi (Republicanos) prefeito e Wandão Almeida (PSB) vice.

• Rafa Zimbaldi prefeito (PL), vice em negociação.

• Pedro Tourinho prefeito (PT) e Edilene Santana (PSOL) vice.

• Ahmed Tarique Agio prefeito e Aristides Ferreira vice, ambos do PMN.

Nesta segunda-feira, 14, o PTB realiza sua convenção e deve homologar a ex-vereadora Delegada Teresinha como candidata a prefeita.

por Wander Pessoa (@pessoa_wander)