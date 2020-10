Campanha Outubro Rosa continua em Sumaré com ações e mamografias

A Campanha “Outubro Rosa 2020” continua em Sumaré. Além das atividades online de conscientização da população a respeito dos cuidados com a saúde feminina, principalmente para prevenir o câncer de mama, a Secretaria Municipal de Saúde vai ofertar neste ano 1.500 mamografias e prevê ações internas nas unidades de saúde, voltadas para os referenciados, com os cuidados necessários, incluindo palestras, Papanicolau e avaliação de método contraceptivo. Já o cadastro para os exames de mamografia é realizado nas Tendas da Saúde, montadas nas feiras livres da cidade e na Base de Excelência da Mulher Itinerante, localizada no Shopping ParkCity Sumaré, sempre respeitando as normas de proteção. Sob coordenação do Fundo Social de Solidariedade, a programação consta ainda de vídeos com mini palestras e orientações ao longo do mês, no Facebook da Prefeitura. A Melhor Idade também será beneficiada com vídeoaulas explicativas e de prevenção.

“Nos últimos anos ofertamos mais de 26 mil mamografias, salvando vidas. Neste mês, mais 1.500 exames serão disponibilizados, oferecendo diagnósticos precoces e contribuindo para os cuidados e tratamentos. Basta procurar nossas Tendas da Saúde ou a Base de Excelência da Mulher Itinerante, que estão preparadas para receber as mulheres com carinho e proteção, e realizar o cadastro para o exame. A prevenção é o melhor caminho para uma vida saudável e com qualidade”, disse o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

“A prevenção começa pela informação, pela conscientização, e este é o trabalho que estamos desenvolvendo durante o mês. Este ano, devido à pandemia do coronavírus, não podemos realizar algumas das nossas tradicionais atividades de conscientização, como nossa grande caminhada rosa, porém, visando sempre à humanização na saúde, o atendimento adequado e com respeito à população, faremos ações online, mantendo o compromisso de conscientizar os moradores. Nossa campanha vem fazer um alerta às mulheres de que muitos problemas de saúde podem ser evitados se houver prevenção”, explicou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

Além das Feiras livres e BEM (Base de Excelência da Mulher), o Outubro Rosa prevê atividades nas Unidades de Saúde da Atenção Primária, entre elas, palestras, Papanicolau e avaliação de método contraceptivo. No dia 17 de outubro haverá uma palestra de “Planejamento Familiar”, das 8h30 às 10h, na Unidade do Vasconcelos. No mesmo dia, na Unidade Paraíso, acontece a “Campanha do Fique Sabendo”, das 9 às 15h. Na Unidade Nova Terra, com atendimento para os pacientes do Matão, será ofertado teste rápido de HIV e Sífilis. No dia 22 de outubro tem palestra com o tema “Saúde da Mulher”, das 13 às 15h, na Unidade Lucélia; e agenda aberta do MAC (Método Anticoncepcional) na Unidade Ângelo Tomazin.

Confira programação de coleta de P apanicolau (CO) e avaliação de método contraceptivo:

Unidade São Judas – toda quinta, das 13 às 16h30

Unidade Bandeirantes – toda segunda, das 8 às 11h30 e das 13 às 16h30

Unidade Denadai/Ypiranga – toda terça, das 13 às 15

Centro de Saúde 2/ Unidade Veccon – toda sexta, das 13 às 16h;

Unidade Cruzeiro – toda terça, das 8 às 11h30;

Unidade Vasconcelos – toda quinta, das 8 às 11h e das 13 às 15h;

Unidade Viel – toda sexta, das 8 às 10h;

CIS Nova Veneza – toda sexta, das 8 às 11h

Unidade Trevo – toda segunda e sexta, das 11 às 12h, e quinta, das 15 às 16h;

Unidade Lucélia/Bordon – toda sexta, das 13 às 15h

Unidade Picerno – toda terça, das 8 às 10h30

Unidade Maria Antônia – 16 e 19/10, das 8 às 11h

Unidade Dall´Orto/Florely – 16 e 23/10, das 8 às 11h e das 13 às 16h

Unidade Ângelo Tomazin – 15/10, das 8 às 11h e as 13 às 16h

Unidade Paraíso – toda quinta, das 9 às 15h; e 6/11, das 9 às 15h

Unidade Santa Clara – toda quinta, das 13 às 15h30

Unidade Nova Terra/Matão – 21/10, das 8 às 11h.