Campanha pede ajuda a moça que teve complicação pós bariátrica

Uma campanha nas redes sociais pede ajuda para Stefanie Simão. Ela passou por uma cirurgia para remoção de excesso de peles depois que em 2017 passou pela bariátrica. Após o procedimento não acordou totalmente consciente da anestesia. Foi diagnosticada com HIPOXIA ISQUEMICA (falta de oxigenação no cérebro na hora da cirurgia) Onde passou aproximadamente 30 dias na UTI e 15 na enfermaria.

Hoje se encontra em casa, porém fazendo uso de Nutren, fraldas, medicamentos com custo mensal de R$ 350. Além de todos os custos a família está arcando com a fisioterapia particular que tem o custo aproximado de R$ 280 semanais, fora a fonoaudióloga (sim o convênio mesmo sabendo que é algo de extrema importância na recuperação dela se nega a autorizar de imediato e pede que a família aguarde o tempo de “aprovação “

Foram doadas grandes quantidades de fraldas e produtos de higiene, mas a família não tem condições de manter este tratamento a longo prazo e por isso criamos essa vaquinha virtual exclusivamente para o tratamento da Stefanie e todo o valor arrecadado será debitado diretamente na conta da Stefanie (onde a mãe e irmã tem acesso).

Quem conhece a Stefanie sabe a menina maravilhosa … amiga e cheia de vida que ela é.

E todos sabemos que essa é somente mais uma provação.

Provação essa q ela saíra mais que Vitoriosa.

A quem puder ajudar que Deus de em dobro e a quem não puder ajudar financeiramente, que nos ajude orando e compartilhando.