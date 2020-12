Campanha Fique Sabendo realiza 116 testes de HIV e Sífilis

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste encerrou na terça-feira (8) a edição 2020 da Campanha Fique Sabendo. Promovida desde o dia 1º de dezembro, a ação realizou 116 testes de HIV e Sífilis no Ambulatório de IST/AIDS do AMDIC (Ambulatório Municipal de Doenças Infecto Contagiosas). O objetivo foi ampliar o acesso da população aos testes e conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce para início do tratamento, contribuindo assim para a diminuição da transmissão. Os pacientes que apresentaram alteração nos exames serão acompanhados pelo setor.

Os testes para detecção de pessoas portadoras de HIV e Sífilis seguem durante todo o ano mediante agendamento prévio, devido à pandemia. Os agendamentos devem ser feitos de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas, pelos telefones 3454.8466 ou 3455.2490 ou ainda via e-mail: [email protected].

Dezembro Vermelho

O AMDIC segue também com ações do movimento “Dezembro Vermelho” – campanha de conscientização para o tratamento precoce da síndrome da imunodeficiência adquirida e de outras ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis – com orientações diversas sobre os temas.

Durante todo o ano, o serviço oferece orientações sobre prevenção, distribuição de insumos de prevenção como preservativos masculino/feminino e gel lubrificante íntimo, além de material gráfico para empresas, escolas ou população.

O setor está situado à Avenida Sábato Ronsini, 203, na Vila Linópolis. Para mais informações, a população também pode entrar em contato pelo DISK AIDS 0800-770-9160.