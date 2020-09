Campanha de doação vai beneficiar Coasseje Americana

Com a crise gerada pela Covid-19 e a queda de receitas em todos os setores, a expectativa de ações para o Dia das Crianças é inferior ao último ano. Em Americana, a ajudada será a Coasseje. Para contornar essa situação, a Maravilhas do Lar criou a ação solidária “Sorriso em Dobro”, com o objetivo de ajudar instituições que cuidam de crianças em situação de vulnerabilidade.

A campanha vai abranger as 17 cidades onde a Maravilhas do Lar possui loja física. Em Americana, a instituição beneficiada será a Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus.

A ação vai funcionar da seguinte forma: os clientes poderão escolher a instituição que desejam ajudar, comprar qualquer brinquedoda “Lista de Produtos” que disponibilizamos no site da campanha e fazer a doação.

Para que mais crianças possam ser atendidas, a Maravilhas do Lar vai dobrar a doação, ou seja, a cada um brinquedo doado, a instituição receberá dois brinquedos.

“Nós entendemos a nossa responsabilidade como empresa de ajudar quem precisa. Neste ano, decidimos focar a campanha de Dia das Crianças nessa ação com o objetivo de alegrar e atender crianças em diversas cidades”, explica a equipe de Marketing.

A doação acontecerá através do site e os interessados em ajudar poderão escolher a cidade para qual a sua doação será destinada. Quem quiser acompanhar de perto a ação, a Maravilhas do Lar vai disponibilizar em seu site oficial, uma página dedica à ação com todas as informações e transparência.

O site para doação é www.maravilhasdolar.com/doacao.