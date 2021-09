Campanha do Agasalho de Santa Bárbara arrecada mais de 16 mil itens

Mais de 16 mil itens foram arrecadados na Campanha do Agasalho “Amor e Carinho ao Próximo”em Santa Bárbara d´Oeste. Realizada de 12 de junho a 22 de setembro, a ação envolveu sistema drive-thru no lançamento e dezenas de estabelecimentos comerciais que foram pontos de coleta. O Município também aderiu a campanha do Fundo Social do Estado de São Paulo e à Campanha Regional do Agasalho 2021 da EPTV (Emissoras Pioneiras de Televisão).

Foram doadas 15.708 peças de roupas, 237 cobertores e 255 pares de calçados. Na medida que as peças foram recebidas pelo Fundo Social de Solidariedade, houve o encaminhamento para os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), NAS (Núcleos de Atendimento Social – Centros Comunitários), Centro POP e entidades assistenciais do município, atendendo as famílias que mais precisam.

“Agradecemos a todos que carinhosamente participaram da Campanha e a todos que abriram espaços para as doações. Mesmo nesse momento de tantos desafios em que todos foram afetados, contamos com a sensibilidade e a solidariedade para com o próximo. Atendendo à solicitação do prefeito Rafael Piovezan posso dizer que alcançamos nossos objetivos de olhar atentamente para os que mais precisam”, disse a secretária de Promoção Social, Maria Cristina Silva.

Quem ainda quiser doar roupas, agasalhos, cobertores, edredons e calçados novos ou em bom estado de uso, basta encaminhá-los para o Fundo Social de Solidariedade, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O setor está localizado no CSU, na Avenida de Cillo, 650 / Rua Paraguai, 100, no Jardim Belo Horizonte. A retirada de grande quantidade de doação poderá ser solicitada e agendada pelo telefone (19) 3455.6969.