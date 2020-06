Campanha de vacinação contra gripe é prorrogada até 24 de julho

A Campanha de Vacinação contra a gripe será prorrogada até o dia 24 de julho. A medida foi comunicada aos municípios pela Secretaria de Estado da Saúde, atendendo determinação do Ministério da Saúde. Em Santa Bárbara d’Oeste, as doses seguem disponíveis para o público-alvo da campanha nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Segundo último balanço da Vigilância Epidemiológica, até o momento foram aplicadas 46.642 doses. O percentual de cobertura vacinal do público-alvo é de 77,4%. Na faixa etária dos idosos, essa cobertura está em 116%, com pouco mais de 22,6 mil doses aplicadas.

A Secretaria de Saúde alerta que alguns públicos, considerados prioritários, seguem com percentuais de cobertura abaixo do esperado: crianças (54%), mulheres no período pós-parto | puérperas (47,3%), gestantes (46,8%) e adultos de 55 a 59 anos (22%).

Para aplicação da vacina é recomendado o agendamento, que pode ser feito pelo e-mail [email protected], informando o nome completo, data de nascimento, endereço, unidade de referência e um telefone, ou pelo 0800.770.6378. No caso de e-mail, a Secretaria de Saúde entrará em contato informando data, horário e local da aplicação da vacina.

Seguem aptos a receber as doses adultos acima de 55 anos, profissionais da saúde, guardas municipais, policiais militares, bombeiros, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo (motoristas e cobradores), trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, pessoas privadas de liberdade, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, mulheres que deram a luz nos últimos 45 dias (puérperas), pessoas com deficiência, professores, funcionários dos Correios, profissionais de limpeza urbana e pessoas em situação de rua.