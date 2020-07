A campanha de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira (24) e Americana ainda possui aproximadamente seis mil doses da vacina disponíveis. Desde o início deste mês, a vacinação foi liberada para toda a população, deixando de ser restrita apenas aos grupos prioritários, como ocorria desde o dia 23 de março.

As pessoas que ainda não se imunizaram, devem comparecer em qualquer Unidade Básica de Saúde do município, das 8 às 16 horas, nesta quinta ou sexta-feira.

De acordo com o último balanço divulgado pela Vigilância Epidemiológica de Americana, no dia 16 de julho, já foram vacinadas 84.106 pessoas em Americana. No entanto, a vacinação de alguns grupos prioritários ainda está abaixo da meta preconizada pelo Governo do Estado, que é de 90%.

Vacina

A vacina oferece proteção contra os vírus da influenza A (H1 N1) e Influenza A (H3 N2) e Influenza B. Segundo o Ministério da Saúde, mesmo que a vacina não apresente eficácia contra o coronavírus, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico para a Covid-19.