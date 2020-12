Campanha de Natal alegra crianças em Santa Bárbara

A campanha “Doe um brinquedo e ganhe um sorriso”, organizada pela Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, arrecadou centenas de brinquedos neste ano. Nesta edição, devido à pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19), não houve cortejo e distribuição nos bairros,mas a alegria chegou às crianças por meio da Pastoral da Criança da Paróquia São Sebastião, no Jardim Europa e o projeto “Bosque dos Sonhos” idealizado pelo Rotary Club que atende crianças do Bosque das Árvores.

Os pontos de coleta neste ano foram na sede da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), na Cidade Nova e Capitão Brinquedos, no dentro da cidade.

“Neste ano diminuímos os pontos de coleta e a distribuição não pode ser feita dos guardas diretamente às crianças, para evitar aglomeração, mas as entidades parceiras encaminharam garantindo os sorrisos dos pequenos ao ganharem os presentes de Natal. A população colaborou com solidariedade e muito carinho”, disse a coordenadora da campanha, subinspetora Juliana Aparecida Tavares da Silva Rodrigues.

A campanha é realizada desde 2013 e já beneficiou moradores do Jardim Pérola, Sartori, Jardim Europa IV, Cruzeiro do Sul, Jardim das Orquídeas, Nova Conquista, Jardim Santa Fé, Parque do Lago, Conjunto dos Trabalhadores, Conjunto Roberto Romano e Jardim São Fernando com a doação de mais de 15 mil brinquedos no total.