Campanha de Doação de Sangue de Santa Bárbara coleta 73 bolsas

Setenta e três bolsas de sangue foram coletadas nesta terça-feira (14) na Campanha de Doação de Sangue de Santa Bárbara d’Oeste. Realizada no Lions Clube Centro, a edição registrou a procura de 92 candidatos, sendo que 24 deles compareceram pela primeira vez. A próxima e última campanha do ano no Município será no dia 9 de novembro, no mesmo horário e local.

A Campanha foi uma parceria entre a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, e Hemocentro da Unicamp, com o apoio dos Lions Clubes Santa Bárbara d’Oeste Centro e Pérola, Pastoral da Saúde Santa Bárbara d’Oeste – Diocese de Piracicaba, Academia Personal Place, Tivoli Shopping, ChocolaTec e Cromo Implantes.