Campanha de doação de leite para 3 crianças em situação vulnerável

Uma campanha que já tem algumas semanas está no ar para ajudar 3 crianças em situação vulnerável. “Até nem tava postando mais pois achei que tinha conseguido atender a necessidade de algumas mães ao qual estavam sem leite para seus filhos”, disse o criador do grupo, mas surgiram mais crianças precisando de leite e devido a este tema ele teve que colocar a campanha no ar novamente.

“Peço em nome dessas crianças a quem aqui poder doar leite ou um pequeno valor em dinheiro seja a quantia que for e puder entre R$ 1 – R$ 2 ou que a pessoa puder doar e sentir no coração, sei que devido ao momento que estamos passando com essa pandemia está difícil pra todos ajudar com produtos e principalmente dinheiro, mais sei que de grão em grão a galinha irá encher o papo”.

Atualmente o grupo mais necessitados são 3 crianças que, além de leite estão precisando de cama, colchão e alimentos. Elas moram no Nova Americana e estão com uma tia que cuida delas.

Que Deus nosso pai e autoridade maior abençoe essa campanha e cada contribuinte, que Deus multiplique e que jamais faça falta a quem tiver bom coração e puder ajudar nessa campanha.