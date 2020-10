Neste sábado quem passou pela Avenida Cillos, em Americana, se deparou com a equipe do vereador e candidato a prefeito Rafael Macris (PSDB) segurando bandeiras nos semáforos do cruzamento com a Rua das Paineiras.

Rafael deve contar com uma equipe ‘robusta’ durante sua campanha, estrutura que segue a linha do que já foi adotado nas eleições de 2016, quando Rafael emplacou a cadeira no legislativo como o mais votado da cidade.