Campanha ajuda caminhoneiros a ganharem mais dinheiro

Com dois anos de estrada e milhares de clientes consolidados, a empresa-filha da Unicamp DieselBank nasceu com o objetivo de ser o banco oficial do caminhoneiro e tem na sua campanha de “indique e ganhe” um grande atrativo para quem gosta de ganhar dinheiro indicando amigos.

Criado em 2019 para simplificar o dia a dia financeiro do caminhoneiro, a conta digital da empresa surgiu como uma alternativa gratuita e personalizada aos problemas dos bancos tradicionais, ganhando muitos elogios e investimentos nesses últimos meses.

Como benefícios principais, o DieselBank, em parceria com uma rede de postos que segue crescendo, devolve para seus clientes até R$0,10 por litro de diesel abastecido direto no saldo e permite ao caminhoneiro fazer movimentações financeiras gratuitas direto pelo celular.

Campanha de indicações tem ajudado caminhoneiros durante a pandemia

Incentivada pela grande amizade entre os caminhoneiros, a campanha, que teve início no dia 30/08 e que acabará no dia 16/09, dia nacional do caminhoneiro, permite aos usuários que enviem seus códigos por mensagem através do aplicativo, ganhando assim que o amigo abre uma conta e cadastra esse código.

Nesse período, sempre que um amigo indicado usar o código, os dois ganham R$10 reais no saldo e podem seguir indicando outros amigos, com limite máximo de 50 amigos indicáveis por pessoa e prazo de até 2 dias úteis para que o dinheiro caia nas contas.

Promovendo e fortalecendo a parceria entre os caminhoneiros, o DieselBank segue ajudando amigos com a campanha, especialmente durante a pandemia, entregando a oportunidade de ganharem até R$500 reais no saldo e livres para todo o tipo de uso.

Os benefícios da conta e a sala VIP do caminhoneiro

Para além da campanha, as outras apostas da instituição parecem seguir um bom caminho na aceitação do público caminhoneiro, que deixou de se preocupar com as filas nos bancos tradicionais para pagar seus boletos, fazer transferências e receber seus pagamentos diretamente pelo celular.

Nesse caminho, ganhando com abastecimentos e uma conta digital gratuita, Lucas Rodolfo, ex-aluno de Ciência da Computação da Unicamp, CEO e um dos criadores da empresa, acredita que “os caminhoneiros são essenciais para nosso país e que merecem ter uma vida muito melhor, o DieselBank trabalha para ajudar nessa mudança há dois anos e estamos só começando”.

Por isso, mais um dos projetos do DieselBank está na criação de salas VIP para caminhoneiros, que já está funcionando em alguns postos do país, seguem agradando com a entrega de internet gratuita, espaços com ar condicionado, sofás para descanso e outros benefícios.

Um campo cheio de oportunidades e o crescimento do DieselBank

Com a grande repercussão no norte, no nordeste e no centro-oeste brasileiros, bem como a ótima aceitação dos próprios caminhoneiros ao banco e suas facilidades, o DieselBank cresceu sua base de clientes em mais de 500% em 2021, ajudando também sua rede de postos parceiros.

Por esses motivos, a empresa tem sido mirada por investidores em potencial, que acreditam na ideia de transformar a vida financeira dos caminhoneiros para sempre, garantindo a entrega de serviços e benefícios que reúnem tecnologia, segurança e criatividade.