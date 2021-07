Campanha “Bombeiro Sangue Bom” visa incentivar doação de sangue

Foto Portal Novo Momento

Foi lançada nesta sexta-feira a campanha de doação de sangue “Bombeiro Sangue Bom”. A ação, realizada pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, tem por objetivo incentivar as pessoas a doarem sangue, principalmente no período de inverno, quando há a redução no estoque de doações.

Este ano, por conta da pandemia, a campanha se estenderá por dois meses – até o final de agosto. As doações podem ser feitas não apenas pelo efetivo do Corpo de Bombeiros, mas também por toda a população que se enquadrar nas restrições da doação. É importante ressaltar que a pessoa que tomou a vacina contra o coronavírus precisa aguardar 15 dias para doar.

PARCERIA COM ROTARY

Em parceria com o Rotary, a pessoa que fizer a doação ganhará uma máscara de proteção facial. O Rotary recebeu 2100 unidades para serem usadas na campanha “Bombeiro Sangue Bom”. Aquele que doar, basta apresentar o comprovante no Corpo de Bombeiros na Avenida Bandeirantes, em Americana, e retirar a máscara.

Além do gesto de agradecimento, o Rotary também está realizando uma ação através da hashtag #sanguebomamericana2021 nas redes sociais. A pessoa que doar e usar a # ao publicar uma foto nas redes sociais durante a campanha, concorrerá a um prêmio.

O capitão Gobbo e o Tenente Brustolin falaram ao NM sobre a campanha: