Campanha arrecada 466 cobertores em Nova Odessa

Incluindo o drive-thru realizado no sábado (22) de manhã em frente à Prefeitura, a Campanha de Inverno do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa já arrecadou, até o momento, 466 cobertores novos. Os donativos são revertidos em prol da população mais carente, incluindo aqueles em situação de rua. Segundo a presidente voluntária do órgão, Juçara Rosolen, a maior parte das doações veio de quatro empresas da cidade, que, juntas, entregaram 268 unidades ao Fundo Social.

“Mas um grupo de amigos se mobilizou e doou 100 cobertores para a campanha, e a população em geral também doou 98 cobertores avulsos, todos novos. Recebemos ainda 17 cobertores usados e algumas peças de agasalho avulsas, que ficarão de ‘quarentena’ antes de serem avaliadas e separadas”, explicou.

Os interessados podem continuar fazendo suas doações de cobertores, leite, alimentos e ração para cães e gatos diretamente na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada no Clube da Melhor Idade, na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

10,1 toneladas de alimentos

Este ano, a Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, já promoveu, apoiou ou foi apoiada por várias campanhas de doações de alimentos, que contabilizam mais 10,1 toneladas de alimentos não perecíveis arrecadados até o momento.

Já está nesta conta 1,2 tonelada de alimentos não perecíveis arrecada pela “Campanha Alívio da Fome – Carrinho Solidário” do Lions Club de Nova Odessa, que teve pontos de arrecadação em quatro supermercados da cidade: Pague Menos, São Vicente, Paulistão e Paraná. Nesta ação, também foram recebidos produtos de limpeza, leite e higiene pessoal.

Além disso, outra iniciativa, esta da Subseção da OAB de Nova Odessa, também já está incluída no total acima, e resultou na arrecadação de mais 1.140 quilos de alimentos – tudo em prol das iniciativas do Fundo Social e da Diretoria de Promoção Social da Prefeitura, para atendimento exclusivo de famílias em situação de vulnerabilidade e risco alimentar.

Outro evento apoiado pela Prefeitura recentemente foi o 1º “Drive-Thru Animal” realizado pela AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa), que arrecadou 2,5 toneladas de rações para cães e gatos abrigados e de famílias atendidas pelo Programa Cesta Básica Municipal.

Por fim, até maio, a prefeitura também distribuiu mais de 3.900 cestas básicas para famílias cadastradas nesse programa pelo Setor de Promoção Social.