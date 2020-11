Grupo faz campanha pra ajudar Batuca Batera

O idealizador do grupo Batuca Batera Adson Lisboa, de Americana, foi alvo de um roubo no começo do mês e amigos agora fazem campanha para ajudar que sejam recuperados ou repostos parte do equipamento roubado.

LINK DA VAKINHA PARA AJUDAR

Abaixo o relato dele

Olá pessoal, estou fazendo essa vakinha online com o propósito de arrecadar verba para pagar os prejuízos que tive em decorrência do furto de meus equipamentos de bateria, franquia do seguro do carro que aluguei, devolução do cachê do show que não consegui cumprir devido o furto e o estelionato que sofri tentando encontrar meus pertences..

Infelizmente no dia 06/11/2020 roubaram o carro que aluguei para tocar em uma live beneficente da APAE no Mato Grosso do Sul, sendo assim perdi meus equipamentos de trabalho (pedal de bateria, pratos e pedestais), no mesmo dia anunciei no facebook parte dos itens perdidos na esperança de alguém encontrá-los… mas o que recebi foi uma ligação ameaçando a mim e minha mãe, resumido além de perder tudo ainda fui vitima de um estelionato.

Sou músico e meu sustento é dar aula particular de bateria, complemento minha renda fazendo alguns trabalhos em uma serralheria de minha cidade , não consigo toda essa verba sozinho por isso minha unica saída foi recorrer a essa vakinha online.

Agradeço de coração todas as palavras de apoio, toda energia positiva e toda contribuição arrecadada.. logo menos estaremos sorrindo e fazendo o bem para o próximo sem olhar pra quem… Muito obrigado galera!

Arrecadado – R$ 3.690,00

Meta- $ 10.000,00