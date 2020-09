Campanha acirrada. Campinas decide os rumos

As convenções partidárias, marcadas para este sábado (12) e domingo (13), praticamente vão definir os grupos que se enfrentarão em uma das mais acirradas campanhas eleitorais dos últimos tempos em Campinas. O eleitor vai se deparar com uma campanha atípica, por conta das restrições impostas pela pandemia, mas também pelo fato de concorrerem quatro ex-secretários municipais, que até o mês de junho estavam no governo do prefeito Jonas Donizette (PSB); com a esquerda dividida tendo PT-PSOL; PCdoB e PSTU apostando em projetos próprios e, por fim, a incógnita da eventual candidatura do ex-prefeito Dr. Hélio de Oliveira Santos, que lidera a única pesquisa de intenção de votos registrada até o momento na cidade, mas terá que buscar amparo judicial para seguir na campanha, por conta das contas dos seus dois mandatos que foram rejeitadas pelo TCE e pela Câmara de Vereadores.

No domingo, dia 13, a partir das 10 horas, o PL de Rafa Zimbaldi deve homologar a sua candidatura a prefeito, que já conta com o apoio de mais quatro partidos: Solidariedade, Avante, PP e o Podemos. O PSC realiza seu encontro no sábado e também deve anunciar apoio ao deputado.

Também no domingo, das 9 às 12 horas, o Republicanos faz sua reunião para aclamar a chapa Dario Saadi-Wandão Almeida (PSB). Dario é ex-vereador e ex-secretário de Esportes e Lazer da atual gestão, enquanto Wanderlei Almeida, o Wandão, foi secretário de Relações Institucionais e braço direito do atual prefeito ao longo dos seus dois mandatos. O DEM e o MDB realizam suas convenções no sábado, dia 12, e devem apoiar o bloco governista, assim como o PSL já o fez, após idas e vindas causadas por intervenção estadual no diretório campineiro.

O PDT deve confirmar, no sábado, o nome do ex-prefeito Dr. Hélio de Oliveira Santos para a disputa. Também pleiteiam a indicação a ativista Surya Guimarães e o advogado Flamínio Monteiro Neto, vice-presidente do partido. A eventual candidatura do ex-prefeito deverá ser objeto de pedidos de impugnação, devido às contas rejeitadas. Mas Dr. Hélio tem afirmado, em recentes entrevistas, que as rejeições não foram motivadas por dolo e que tem certeza que sua candidatura terá o registro deferido pela Justiça Eleitoral. Entre os partidos de esquerda, PT e PSOL formalizam domingo a chapa formada pelo vereador Pedro Tourinho a prefeito e a sindicalista Edilene Santana. Na sexta-feira (11) o PSTU oficializou Laura Leal a prefeita e José Dias de Freitas Jr a vice.

Os nomes oficializados neste final de semana vão se unir aos candidatos já anunciados em convenções: Alessandra Ribeiro (PCdoB); André Von Zuben (Cidadania); Rogério Menezes (PV) e Laura Leal (PSTU).

Por Wander Pessoa (@pessoa_wander)