Camiseta “Estupro culposo é Machismo doloso” bomba no 1o dia

A empresa gaúcha “Coleção de Protesto” já registrou dezenas de encomendas para sua mais nova camiseta: “ESTUPRO CULPOSO É MACHISMO DOLOSO”. A proposta foi postada nas redes sociais da empresa nesta terça-feira (03/11), por volta de meia noite, e até o meio dia desta quarta-feira (04/11) já contava com 50 pedidos.

A inspiração para a camiseta surgiu após vir à tona o caso Caso Mari Ferrer. Reportagem do portal The Intercept Brasil, publicada nesta terça (03/11), revelou que o juiz do caso, Rudson Marcos, da 3ª Vara Criminal de Florianópolis, aceitou a argumentação de que o empresário cometeu “estupro culposo”, o que não é previsto na legislação brasileira. O fato também repercutiu devido à humilhação por que passou a vítima, principalmente pelo advogado de defesa do empresário.

No mercado há um ano, com vendas exclusivamente online, a “Coleção de Protesto” (www.colecaodeprotesto.com.br) define-se como uma marca de causas estampadas em vestuário e acessórios. A marca nasceu literalmente de um sonho da empresária e idealizadora da marca, Tatiana Marques. A ideia foi amadurecendo até o projeto ganhar corpo em setembro de 2019, com a primeira coleção.

“A gente se sensibiliza com todas as causas humanas. Acreditamos que o amor está acima de tudo e a partir dele toda causa é legítima. Desenvolvemos arte e reflexão por meio de estampas materializadas em nossas camisetas e acessórios”, diz a empresária Tatiana Marques.