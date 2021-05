Caminhos para imigrar para o Canadá, Por Jéssica Carvalho

O Canadá é um dos países mais diversos do mundo. Mesmo com a pandemia, continua incentivando a entrada de estrangeiros pela necessidade de manter o equilíbrio econômico. São mais de 40 programas de imigração para residência permanente, com a expectativa de atrair mais de 1 milhão de imigrantes até 2023.

Atrativos para encarar a mudança, não faltam. De acordo com uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Canadá ocupa a sexta posição no ranking dos 10 melhores lugares para se viver no mundo. Contudo, quem deseja ter um endereço definitivo no país precisa se preparar. Veja os cinco passos fundamentais antes de arrumar as malas.

#1 Passaporte e visto: passaporte com validade acima de seis meses e visto são os primeiros itens fundamentais antes de pensar em imigração. Há vários tipos de visto, mas para quem deseja imigrar, o mais indicado é começar pelo visto estudantil, o Study Permit. Ele tem validade mínima de seis meses e é direcionado às pessoas que vão estudar no Canadá, seja em High School, Universidades ou Colleges. Para solicitá-lo, é necessário realizar a aplicação online, com todos os seus documentos pessoais, uma carta de aceitação do curso pela devida instituição e comprovação financeira de acordo com as regras do visto. Além disso, uma das etapas é a realização da biometria e exame médico. Com todos esses documentos entregues, o tempo médio para a aprovação do visto é de três meses, com validade de acordo com o programa escolhido.

#2 Escolher o destino: diversas cidades no Canadá possuem toda a infraestrutura necessária e de qualidade para receber imigrantes e proporcionar ótimas oportunidades de trabalho. Dentre elas, Toronto, Montreal e Vancouver são algumas das maiores e favoritas dentre os imigrantes – afinal, possuem algumas das maiores e mais conceituadas instituições de ensino, amplas oportunidades de emprego por serem grandes metrópoles, vida cultural e opções de entretenimento, fácil locomoção e, ainda, uma ótima qualidade de vida, com baixos índices de violência. Inclusive, o país é considerado como um dos mais seguros do mundo, ocupando o oitavo lugar em 2019 pelo Global Peace Index (Índice Global da Paz). Analise qual delas lhe parece mais interessante para seus objetivos.

#3 Escolha do programa: Os programas mais atrativos para quem quer se mudar ao Canadá são os técnicos acima de 6 meses, pois esses permitem trabalhar enquanto o aluno estuda. O Canadá demanda profissionais de várias áreas e, obviamente, as mais cobiçadas costumam ser mais favoráveis àqueles que desejam morar definitivamente por lá. Entre as áreas com mais oportunidades estão as de tecnologia, com opções de programas para desenvolvedores, programadores e gerentes de TI. Contar com o apoio de uma agência de intercâmbios é fundamental para encontrar o curso certo e o caminho mais rápido para imigrar.

#4 Arrume um trabalho: alguns programas de ensino no Canadá oferecem a possibilidade de trabalho em conjunto com os estudos – e ainda, oportunidades de visto de trabalho para cônjuges e escola pública gratuita para filhos em idade escolar. Enquanto estuda, o aluno pode trabalhar por até 20 horas semanais. Quando conclui seu curso, pode solicitar o PGWP (Post-Graduation Work Permit), que lhe garante visto de permanência no país por mais oito a até três anos, além de autorização para trabalhar 40 horas semanais. Para solicitá-lo, é necessário ter estudado em instituições de ensino autorizadas e elegíveis ao visto., e que concedam grau, diploma ou certificado.

#5 Visto permanente: a grande maioria dos programas de imigração para o Canadá – seja para estudos ou com trabalho em conjunto – são estabelecidos por meio de vistos temporários. Contudo, é possível solicitar um visto permanente, no qual cada província irá determinar suas regras e procedimentos a serem seguidos, de acordo com o programa escolhido. Dentre eles, o mais comum é o Express Entry (EE), um sistema online do governo canadense que abrange três programas de imigração federal: Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program e Canadian Experience Class. Cada um deles abrange perfis específicos a serem elegíveis e, ao se candidatar, cada pessoa receberá uma nota com base em sua idade, proficiência de inglês e/ou francês, formação, experiência de trabalho, entre outros. Quanto maior for sua nota, maior a chance de conseguir um visto permanente.

Embora o processo de imigração seja simples, muitas pessoas acabam desistindo desse sonho por não conseguirem bancar seus estudos no Canadá até conquistarem o visto permanente. Felizmente, há diversas opções de bolsas e financiamentos para brasileiros. Uma das opções é o programa da SEDA e Revelo, com inscrições até 30 de maio. Os interessados podem se inscrever neste link: http://bit.ly/seda-revelo. Essas facilidades são fundamentais para impulsionar a imigração para esse que é um dos países mais abertos a estrangeiros no mundo.

Jéssica Carvalho é gerente de Produtos SEDA Intercâmbios.