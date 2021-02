Chamou guarda municipal de “neguinho safado”, foi preso e depois solto

Dono de um bar na rua das Paineiras, em Americana, foi preso por desacato na noite deste sábado pelo Guarda Municipal. A ocorrência começou com uma caminhonete estacionada na faixa de pedestre.

A equipe da Gama aguardou por um certo tempo próximo ao veículo e como o proprietário não se manifestou, foi chamado o serviço de guincho para a remoção do mesmo. Neste momento, um dos proprietários do bar saiu do interior do estabelecimento proferindo injúrias raciais e palavras de baixo calão contra o subisnpetor da corporação. O empresário usou a expressão “neguinho safado”, de acordo com o boletim de ocorrência.

No mesmo instante do xingamento, o dono do estabelecimento recebeu voz de prisão por desacato. Nesse instante o mesmo ofereceu resistência e tentou correr para dentro do bar, mas foi contido pela equipe e foi encaminhado ao CPJ, onde foi elaborado um termo circunstanciado de ocorrência.

De acordo com o registro feito na Polícia Civil, foi necessário o uso de força e algema para conter o proprietário do bar. Um dos guardas sofreu uma lesão no pulso e joelho no momento que o acusado foi algemado.

O dono do estabelecimento foi liberado, mas terá que apresentar contas à justiça caso o guarda municipal abra um processo.