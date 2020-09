Caminhões pegam fogo dentro da empresa em Nova Odessa

Ao menos 4 caminhões foram atingidos por fogo no final da madrugada deste domingo na rodovia Arnaldo Julio Mauerberg, em Nova Odessa. Os veículos estavam dentro da empresa RKM Transportes e os bombeiros foram acionados por volta das 5:30h da manhã.

Ao todo foram utilizados no resgate 3 Caminhões Bombeiros Militar, 1 Caminhão Defesa Civil e 1 Pá Carregadeira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender caso de fogo em caminhão, chegando no local encontrava-se uma fileira com cerca de 13 caminhões da transportadora alinhados entre eles, com dois deles com carga de rolos de tecidos.

Estes dois já estavam completamente tomado pelo fogo. De imediato foi efetuado o combate ao sinistro com varias linhas de mangueira, após 2 horas de combate ao fogo foi controlado, confinando para que não propagasse para os demais caminhões.