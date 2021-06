Caminhões da prefeitura se envolvem em acidente na Cidade Jardim

Dois caminhões da prefeitura de Americana se envolveram em um acidente de trânsito no início da manhã desta quarta-feira na Rua dos Cravos, no bairro Cidade Jardim.

Um dos caminhões teria batido contra a traseira do segundo veículo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o chamado informava que um dos motoristas estaria preso entre as ferragens.

Ao chegar no local, foi constatado pela equipe que a vítima estava retida (não conseguia sair sem auxilio), sinais vitais estáveis, consciente, orientado e não possuía nenhuma fratura. O servidor, de 48 anos, foi imobilizado após a abertura do veículo, o qual necessitou o uso do desencarcerador. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal de Americana.