Caminhão tomba e motorista morre na SP em Americana

(Foto: Polícia Militar Rodoviária)

O motorista de um caminhão que capotou morreu na tarde deste sábado em Americana. O motorista morreu depois de ter sido jogado pra fora da cabine. O acidente aconteceu por volta das 14h na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) no sentido Campinas altura do km 129.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), o caminhão trafegava na via sentido oeste, por motivos ainda não apurados capotou, atravessou o canteiro e ficou imobilizado no sentido leste. O condutor foi arremessado e foi parar embaixo do veículo.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Americana e as causas do acidente serão investigadas, o corpo de J.F.S, de 33 anos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.