Caminhão sem motorista faz strike em carro estacionado

A madrugada/manhã deste domingo segue ruim para motoristas de Americana. No final da manhã foi registrada mais uma batida, desta vez envolvendo um carro e um caminhão. Uma mulher de 30 anos se machucou e ainda havia uma criança pequena dentro do carro atingido. O acidente aconteceu por volta das 10h50 na rua Emilio Giordano, no são Manuel.

Mais cedo, um motorista atropelou um homem que morreu e invadiu um bar no centro da cidade.

O Corpo de Bombeiros foi solicitado para atender o acidente de trânsito entre carro e caminhão, que teria ficado desgovernado. Chegando no local foi constatado vítima feminina adulta E.S.A., 30, dentro do veículo no banco traseiro com fratura exposta de membro inferior. Segundo relatos, o caminhão desceu de ré sozinho após a partida do condutor, que tentou evitar.

No momento da colisão, o veículo estava estacionado com a vítima e uma criança de 3 anos no interior, mas esta sem ferimentos. Com a rápida resposta operacional dos Bombeiros conseguiram efetuar o resgate e transporte da vítima ao Hospital Municipal de Americana.